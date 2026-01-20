Аэропорт Сочи перестал принимать и отправлять самолеты из-за угрозы атаки БПЛА
Аэропорт Сочи временно приостановил прием и отправку самолетов из-за угрозы атаки беспилотников. Это решение принято для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт сообщил об этом в своем Telegram-канале и готов возобновить работу, как только ограничения будут сняты. Авиакомпании информируют пассажиров о изменениях в расписании.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Режим повышенной готовности был введен в Сочи и Туапсинском районе из-за угрозы атак беспилотников. Жителям и туристам рекомендуется следовать правилам поведения при тревоге: нужно отойти от окон и укрыться в помещениях без окон, особенно тех, что не выходят на море. На улице лучше прятаться в подземных переходах или парковках.
Запрещается использовать автомобили для укрытия и останавливаться близко к жилым домам. Также нельзя снимать и публиковать фото или видео, связанные с работой противовоздушной обороны и беспилотниками. Гражданам советуют сохранять спокойствие, оставаться в безопасных местах и ждать окончания тревоги. Режим будет снят только после стабилизации ситуации. Для экстренной связи можно звонить по номеру 112.