Аэропорт Сочи перестал принимать и отправлять самолеты из-за угрозы атаки БПЛА

Аэропорт Сочи временно приостановил прием и отправку самолетов из-за угрозы атаки беспилотников. Это решение принято для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт сообщил об этом в своем Telegram-канале и готов возобновить работу, как только ограничения будут сняты. Авиакомпании информируют пассажиров о изменениях в расписании.

Режим повышенной готовности был введен в Сочи и Туапсинском районе из-за угрозы атак беспилотников. Жителям и туристам рекомендуется следовать правилам поведения при тревоге: нужно отойти от окон и укрыться в помещениях без окон, особенно тех, что не выходят на море. На улице лучше прятаться в подземных переходах или парковках.

Запрещается использовать автомобили для укрытия и останавливаться близко к жилым домам. Также нельзя снимать и публиковать фото или видео, связанные с работой противовоздушной обороны и беспилотниками. Гражданам советуют сохранять спокойствие, оставаться в безопасных местах и ждать окончания тревоги. Режим будет снят только после стабилизации ситуации. Для экстренной связи можно звонить по номеру 112.

Мария Удовик