В Сочи включили сирены

В городе Сочи приведена в действие система оповещения населения — включены сирены звукового сигнала «Внимание всем». Данная мера, как сообщает региональный оперативный штаб, предпринята в связи с актуальной угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Ранее администрациями города Сочи и Туапсинского муниципального округа был официально объявлен режим повышенной готовности. Жители и гости обеих территорий обязаны незамедлительно соблюдать единый установленный регламент поведения.

Согласно официальным директивам, гражданам, находящимся в помещениях, надлежит немедленно отойти от оконных проемов и переместиться в глухие внутренние комнаты без остекления: коридоры, ванные, санузлы или кладовые. Рекомендуется выбирать помещения, окна которых не имеют выхода на акваторию Черного моря. Лицам, пребывающим на открытой местности, следует укрыться в цокольных этажах ближайших капитальных строений, подземных переходах или на оборудованных подземных парковках.

Категорически воспрещается использовать в качестве укрытия легковой или грузовой автотранспорт, а также находиться в непосредственной близости от фасадных стен многоквартирных жилых зданий. Установлен строгий запрет на производство фото- и видеосъемки, а также на последующее распространение в информационном пространстве любых материалов, фиксирующих работу комплексов противовоздушной обороны, самих беспилотных летательных аппаратов, их фрагментов либо действий специальных и оперативных служб.

Параллельно, в целях обеспечения безопасности воздушного движения, Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация) введены временные ограничения на выполнение полетов гражданских воздушных судов в аэропорту Сочи. Населению предписывается сохранять спокойствие, не покидать укрытия и ожидать официального объявления об отмене режима через утвержденные каналы связи. Отмена всех ограничительных мер будет осуществлена исключительно после полной нормализации оперативной обстановки. Для экстренных обращений сохраняет свою актуальность единый номер служб спасения — 112.

Мария Удовик