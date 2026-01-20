Аэропорт Сочи приостановил прием и отправку самолетов из-за угрозы атаки БПЛА

В аэропорту Сочи ввели ограничения на прием и отправку воздушных судов из-за грозы атаки БПЛА, пишет воздушная гавань курорта в своем Telegram-канале. Данная мера принята для обеспечения абсолютной безопасности полетов гражданских воздушных судов. Официальное уведомление об ограничениях опубликовано на канале ведомства. Администрация аэродрома подтверждает полную готовность всех служб к незамедлительному возобновлению работы сразу после отмены действующих распоряжений. Авиакомпании, выполняющие рейсы через данный хаб, проводят информирование пассажиров об изменениях в расписании.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ранее администрациями города Сочи и Туапсинского муниципального округа был официально введен режим повышенной готовности. Основанием для данного решения стала объявленная угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителям и гостям территорий надлежит незамедлительно следовать единым правилам поведения при звуковом сигнале «Внимание всем». Согласно официальным инструкциям, в помещении необходимо отойти от окон и укрыться во внутренних комнатах без остекления, отдавая приоритет помещениям, чьи окна не выходят на морское побережье. На открытой территории требуется укрыться в цокольном этаже ближайшего капитального здания, подземном переходе или на оборудованной подземной парковке.

Категорически запрещается использовать для укрытия автомобильный транспорт, а также останавливаться в непосредственной близости от стен многоквартирных жилых домов. Особое внимание уделяется строгому запрету на проведение фото- и видеосъемки, а также на последующую публикацию в информационных ресурсах любых материалов, касающихся работы систем противовоздушной обороны, самих беспилотников, их обломков или действий специальных служб. Гражданам предписано сохранять спокойствие, оставаться в безопасных местах и ожидать официального снятия сигнала тревоги. Отмена режима будет произведена исключительно после полной стабилизации оперативной обстановки. Для экстренной связи продолжает действовать единый номер оперативных служб — 112.

Мария Удовик