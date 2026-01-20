Жителей Сочи и Туапсинского района предупредили об угрозе атаки БПЛА

Администрации города Сочи и Туапсинского муниципального округа официально ввели режим повышенной готовности в связи с объявленной угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителям и гостям обоих территорий предписано незамедлительно следовать единым правилам поведения при звуковом сигнале «Внимание всем».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В соответствии с официальными инструкциями, находясь в помещении, граждане должны немедленно отойти от окон и укрыться во внутренних комнатах без остекления, таких как коридор, ванная, санузел или кладовая. Приоритет отдается помещениям, окна которых не ориентированы в сторону морского побережья. На открытой территории необходимо укрыться в цокольном этаже ближайшего капитального здания, подземном переходе или на оборудованной подземной парковке.

Категорически запрещается использовать для укрытия автомобильный транспорт, а также останавливаться в непосредственной близости от стен многоквартирных жилых домов ввиду повышенной опасности. Особое внимание уделяется запрету на фото- и видеосъемку, а также последующую публикацию в информационных ресурсах любых материалов, касающихся работы систем противовоздушной обороны, самих беспилотников, их обломков или действий специальных служб.

Гражданам предписано сохранять спокойствие, оставаться в безопасных местах и ожидать официального снятия сигнала тревоги через каналы оповещения. Отмена режима будет произведена только после полной стабилизации оперативной обстановки. Для экстренной связи действует единый номер оперативных служб — 112.

Мария Удовик