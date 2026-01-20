В Туапсинском районе предупредили об угрозе атаки БПЛА

Администрация Туапсинского муниципального округа официально объявила о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Всем жителям и гостям территории настоятельно рекомендовано незамедлительно ознакомиться с обновленным регламентом действий на случай звукового оповещения.

При активации сирен системы гражданской обороны, подающих сигнал «Внимание всем», необходимо строго соблюдать установленные правила безопасности. Находясь в жилом помещении, следует немедленно отойти от оконных проемов и переместиться во внутренние комнаты без остекления, такие как коридор, ванная, санузел или кладовая. Особое внимание уделяется выбору укрытий, окна которых не ориентированы в сторону морского побережья.

В случае нахождения на открытой территории или улице требуется укрыться в цокольном этаже ближайшего капитального строения, в подземном переходе или на оборудованной подземной парковке. Категорически запрещается использовать в качестве укрытия автомобильный транспорт, а также останавливаться в непосредственной близости от стен многоквартирных жилых домов.

Гражданам предписано сохранять спокойствие, избегать панических действий и оставаться в безопасных местах до момента официального снятия сигнала тревоги через те же каналы оповещения. Отмена режима будет произведена автоматически после полной стабилизации оперативной обстановки и нейтрализации потенциальных угроз.

Мария Удовик