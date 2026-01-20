В Сочи и Сириусе объявлена угроза атаки БПЛА

Администрация федеральной территории «Сириус» официально уведомляет граждан и гостей территории о существующей угрозе применения беспилотных летательных аппаратов. Все оперативные службы и подразделения приведены в состояние повышенной готовности, их силы и средства задействованы для своевременного обнаружения и отражения потенциальной воздушной атаки.

Руководство территории обращается к населению с настоятельной просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться панике и строго следовать рекомендациям. В целях обеспечения личной безопасности необходимо немедленно отойти от оконных проемов, балконов и иных остекленных конструкций. Далее следует переместиться в наиболее защищенную часть помещения или здания, выбрав для укрытия внутренние комнаты, коридоры без окон или другие безопасные места.

Пребывание в укрытии должно продолжаться до получения официального разрешения через системы оповещения или от представителей администрации. В течение всего периода действия режима повышенной опасности крайне важно соблюдать дисциплину, внимательно отслеживать поступающую информацию из официальных источников и воздерживаться от распространения непроверенных данных. Продолжается постоянный мониторинг воздушной обстановки силами специализированных подразделений.

Мария Удовик