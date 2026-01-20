В Геленджике объявили угрозу атаки БПЛА

Глава Геленджика Алексей Богодистов в своем Telegram-канале сообщил о потенциальной опасности, связанной с возможностью применения беспилотных летательных аппаратов. В случае возникновения непосредственной угрозы возможно включение системы оповещения, включая звуковое сопровождение сиренами. Граждан настоятельно призывают соблюдать повышенную осторожность и следовать установленным правилам для обеспечения личной и общественной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

При звуковом сигнале тревоги необходимо в кратчайшие сроки укрыться в капитальном здании. Рекомендуется выбирать защищенные помещения, такие как подвалы, цокольные этажи или комнаты без оконных проемов, особенно с видом на морское побережье. Использование транспортных средств в качестве укрытия является недопустимым, поскольку они не обеспечивают необходимого уровня защиты от подобных угроз.

В соответствии с требованиями законодательства, любая фото- и видеосъемка, а также последующая публикация материалов, касающихся действий беспилотников, работы систем противовоздушной обороны и специальных служб, строго запрещена. Нахождение в укрытии должно продолжаться до момента официального объявления отмены режима угрозы. В течение всего периода необходимо сохранять спокойствие и следовать инструкциям экстренных служб. Единый номер для вызова всех оперативных служб — 112.

Ранее Министерство обороны РФ информировало об успешном отражении массированной атаки беспилотных средств. В ходе дежурства сил ПВО в назначенный временной интервал было нейтрализовано шестьдесят украинских беспилотников самолетного типа. Из указанного количества тридцать пять единиц перехвачено над акваторией Азовского моря, шестнадцать — над территорией Республики Крым, шесть — в воздушном пространстве Краснодарского края и три — над Белгородской областью.

Мария Удовик