Bloomberg: Россия заработала $216 млрд на подорожании золота

Золотые резервы Банка России с начала военной операции на Украине увеличились более чем на $216 млрд и достигли масштабов, сопоставимых с замороженными в Европе российскими активами (около €210 млрд или $244 млрд). Такие подсчеты сделало агентство Bloomberg.

С февраля 2022 года Центробанк в значительной степени воздерживался как от крупных закупок металла, так и от использования своих золотых резервов, пишет агентство.

Согласно данным Банка России, международные российские резервы на 1 января составляли $754,853, из которых на монетарное золото пришлись $326,537. При этом на 1 февраля 2022 года золотые резервы РФ достигали $141,235.

С начала 2026 года стоимость золота увеличилась более чем на 8%. К 20 января металл продолжает дорожать — его стоимость на бирже превысила $4,762 за унцию, следует из данных Investing.com.

12 декабря 2025 года страны Евросоюза утвердили решение сохранить заморозку российских активов до тех пор, пока не завершится российско-украинский конфликт и Москва не компенсирует Киеву ущерб. Тогда же Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к бельгийскому депозитарию Euroclear, где хранится большая часть заблокированных средств. Сумма иска составила 18,17 трлн руб.