Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Анапе работают сирены из-за угрозы атаки БПЛА

На территории Анапы работают сирены из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Жителям, находящимся в жилых помещениях, необходимо держаться подальше от окон и укрыться в комнатах без прямого выхода на сторону акватории либо в помещениях со сплошными стенами — коридорах, санузлах или кладовых. Находящимся на улице следует перейти в подвалы зданий или использовать подземные переходы и парковки в качестве укрытий.

«Ъ-Кубань» писал, что над территориями Краснодарского края и Республики Крым уничтожили суммарно 22 беспилотника.

Алина Зорина

Новости компаний Все