Глава СКР потребовал доклад по делу об избиении школьника в Краснодаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела об избиении 13-летнего школьника группой подростков в Краснодаре. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

В декабре 2025 года в Краснодаре группа несовершеннолетних напала на 13-летнего ученика. Пострадавший получил множественные телесные повреждения и был госпитализирован. Подросток проходил длительное лечение.

Мать пострадавшего обратилась в следственные органы с просьбой переквалифицировать действия нападавших по более тяжкой статье. Сейчас следственные органы СКР по Краснодарскому краю расследуют уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Алина Зорина