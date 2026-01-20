На Крымском мосту снова перекрыли движение транспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли второй раз за день. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ

Людей на мосту и в зоне досмотра просят оставаться спокойными и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. По состоянию на 19:00 мск со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет, а со стороны Тамани в очереди находится 50 транспортных средств.

Ранее движение по мосту перекрывали около 16:45 мск.

Алина Зорина