Верховный суд запретил автомойку в водоохранной зоне реки Кубани

Верховный суд России поддержал требования прокурора Западного административного округа Краснодара о запрете использования земельного участка в водоохранной зоне реки Кубань для мойки автомобилей, отменив решения апелляционной и кассационной инстанций, узнал «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, собственницей земельного участка площадью 155 кв. м на Рождественской набережной является Вера Жадан. По версии истца, землевладелица нарушает закон, эксплуатируя автомойку на территории, расположенной в границах водоохранной зоны реки Кубань.

Ленинский районный суд Краснодара 30 августа 2024 года удовлетворил иск прокурора. Однако апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда 11 февраля 2025 года отменила это решение и отказала в иске. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции 19 июня 2025 года поддержал позицию апелляции.

В ходе разбирательства было установлено, что администрация Краснодара в июне 2011 года предоставила госпоже Жадан участок под строительство автомойки. Право собственности зарегистрировали в мае 2013 года. Разрешение на строительство выдали в феврале 2012 года, а на ввод в эксплуатацию — в марте 2013 года.

Районный суд, удовлетворяя иск, руководствовался положениями Водного кодекса, запрещающими мойку транспорта в границах водоохранных зон. Судьи указали, что деятельность ответчицы может привести к загрязнению водного объекта, гибели водных биоресурсов и созданию угрозы для здоровья людей. Апелляционная инстанция отменила это решение, сославшись на то, что запрет на мойку автомобилей в водоохранных зонах ввели в октябре 2013 года, а разрешение на эксплуатацию автомойки получили в марте 2013 года — до установления запрета.

Верховный суд не согласился с выводами нижестоящих инстанций. Согласно Конституции и закону об охране окружающей среды, граждане имеют право на благоприятную экологическую обстановку. Закон разрешает работу автозаправок и складов горюче-смазочных материалов в водоохранных зонах, если они введены в эксплуатацию до ноября 2013 года. Однако мойка транспортных средств в этот перечень исключений не входит.

Судебная коллегия отменила определения апелляционного и кассационного судов и оставила в силе решение суда первой инстанции о запрете использования участка для мойки автомобилей.

Наталья Решетняк