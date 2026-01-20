Названа причина пожара в автосервисе в Ярославле

В Ярославле пожар в автосервисе на улице Сахарова, 20/3 возник из-за аварийного режима работы электросети. Предварительную причину возгорания назвали в областном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Автосервис загорелся в районе 23 часов 19 января. Сотрудники МЧС потушили огонь к 2:40 20 января. Площадь пожара составила 376 кв. м. Огонь повредил здание автосервиса и имущество внутри, а также три автомобиля. Еще восемь машин были уничтожены. Проверка происшествия продолжается.

Алла Чижова