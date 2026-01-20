Администрацию Ростова обязали выкупить землю для реконструкции улицы Вавилова

Администрация Ростова-на-Дону выкупит у двух местных предпринимателей земельные участки и строения для реконструкции улицы Вавилова. К этому муниципалитет обязал суд. Апелляционная и кассационная инстанции оставили в силе изначальное решение. Общая стоимость участков и упущенная выгода составили почти 160 млн руб.

В 2024 году иск к администрации подал предприниматель Александр Куринов. Он запросил компенсацию 137 млн руб. за часть участка площадью 3,3 тыс. кв. м. Другую часть участка у него изъяли в 2022 году под строительство дороги. Во время работ возникла проблема с территорией, которая осталась у бизнесмена. На участке перекопали въезд, демонтировали водоснабжение, а также похитили оборудование трансформаторной подстанции. В исковом заявлении Куринов потребовал полного изъятия оставшейся земли и строений. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

Вместе с тем во владении предпринимателя Игоря Ненашева находилось строение с гаражными боксами. Администрация изъяла весь земельный участок, выкупив при этом лишь часть боксов. Суды трех инстанций обязали администрацию выкупить оставшееся имущество предпринимателя за 21,7 млн руб.

