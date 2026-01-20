Краснодар вошел в топ-10 направлений в новогодние каникулы

Аналитики Почты Mail провели исследование предпочтений пользователей в новогодние каникулы, по итогам которого Краснодар вошел в топ-3 популярных направлений в этот период. Чаще всего туристы выбирали крупные отечественные города, ближнее зарубежье, а также южные и курортные регионы.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В топ-10 направлений новогодних каникул по всем видам транспорта вошли Москва, Хабаровск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новый Уренгой, Сургут, Тюмень, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Предпочтения путешественников заметно различались в зависимости от способа передвижения. Наибольшая доля — около 50% всех поездок — пришлась на железнодорожный транспорт, более 43% составили авиаперелеты и 4% — автобусные маршруты.

Поезда чаще всего выбирали для передвижения между крупными городами и популярными внутренними маршрутами. В топ-10 железнодорожных направлений, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, вошли Минск, Краснодар, Екатеринбург, Тюмень, Ростов, Ярославль, Адлер и Саратов.

Авиаперелеты пользовались высоким спросом для дальних и туристических направлений. Помимо двух столиц, в число самых популярных городов попали Новосибирск, Сочи, Екатеринбург, Калининград, Иркутск, Минеральные Воды, Владивосток и Краснодар.

Совместные поездки на автомобиле были особенно востребованы на межрегиональных маршрутах. Россияне чаще всего отправлялись в Казань, Воронеж, Краснодар, Набережные Челны, Нижний Новгород, Самару, Альметьевск, Ростов-на-Дону и Ярославль.

«За праздничный период мы обработали более 7,5 млн чеков на транспорт и порядка 1,7 млн чеков на туристические услуги. Это подтверждает, что для многих россиян праздники стали поводом для путешествий, а не домашнего отдыха. При этом заметная доля поездок приходится на поезд: на пиковые даты многие выбирают более предсказуемый по планированию формат, особенно когда праздничные авиабилеты дорожают», — прокомментировал руководитель продуктового направления Покупки Mail Александр Суровов.

Алина Зорина