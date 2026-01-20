В Новороссийске включили сирену из-за атаки БПЛА

На территории Новороссийска из-за атаки беспилотных летательных аппаратов на город звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Господин Кравченко напоминает, что жителям и гостям Новороссийска запрещено снимать и публиковать фото и видео отражения атаки, а также работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в соцсетях. Он просит граждан не поддаваться панике и ждать отмены сигнала.

Беспилотная опасность на территории города была объявлена в 17:45 мск.