Согласие — знак формальности

Стремительная платформизация экономики ставит перед регуляторами ряд вызовов, связанных с использованием персональных данных. Исследователи из Всероссийской академии внешней торговли и Института экономической политики им. Егора Гайдара систематизировали «болезненные» вопросы и возможные способы их решения. Обнаружены два блока проблем: первый связан с нарушениями цифровыми платформами интересов пользователей, второй — с ограничениями в развитии самих цифровых рынков.

Развитие технологий обработки данных и накопление информации привели к появлению новых цифровых бизнес-моделей, отмечают Антонина Левашенко из Всероссийской академии внешней торговли и Сергей Синельников-Мурылев из Института экономической политики им. Егора Гайдара в статье «Персональные данные: экономические проблемы и правовое регулирование» (опубликована в журнале «Экономическая политика»). Основной средой для взаимодействия продавцов и покупателей товаров и услуг, соискателей и нанимателей работников, пользователей соцсетей и рекламодателей, а также для финансовых сервисов стали цифровые платформы. Вместе с тем нормы российского законодательства уже не отвечают на вызовы, связанные с использованием персональных данных для индивидуализации рекламы и сервисов, а также с применением цифровых профилей пользователей в конкуренции платформ за аудиторию, полагают исследователи. По их мнению, регулирование оборота персональных данных нуждается в совершенствовании.

Так, сейчас согласие на сбор и обработку персональных данных — это «имитационный документ», отмечают они. Компании массово собирают данные как без согласия, так и с формальным согласием потребителей — на результаты использования и обработки информации это не влияет, пользователи не знают, зачем нужны их данные. В ряде случаев это может вредить интересам потребителей — в силу манипуляции их поведением или ценовой дискриминации (за счет динамического ценообразования на основе цифровых профилей). «Согласие является самым распространенным, но недостаточно проработанным основанием для сбора и обработки данных»,— указывают исследователи. Они рекомендуют реформировать институт согласия — к примеру, поправить закон о персональных данных (152-ФЗ от 27 июля 2006 года), отказавшись от требования явного согласия к его выражению в конклюдентной форме («заплатил — значит согласился»). Также авторы предлагают ограничить ценовую дискриминацию потребителей на основе данных о них.

Второй блок вызовов касается развития рынков — и здесь важной проблемой исследователи называют его монополизацию крупнейшими платформами. «Компании, первыми вышедшие на рынок, или крупные экосистемы с большим количеством сервисов, позволяющих аккумулировать большие массивы данных, имеют существенные преимущества перед новыми предприятиями…» — говорится в статье. ФАС должна оценивать преимущества от накопления персональных данных при определении доминирующего положения на рынке и рассмотрении вопросов о разрешении различных сделок слияний и поглощений в тех сегментах экономики, где оперируют крупные цифровые компании, считают исследователи. Отметим, что ранее ФАС и сама выражала намерения усилить антимонопольный контроль цифровой экономики (см. “Ъ” от 10 августа и 5 октября 2025 года).

Мнения же представителей бизнеса разделились. Так, в Ассоциации больших данных (АБД; объединяет крупный цифровой бизнес — «Сбер», «Яндекс», VK и др.) отметили, что некорректно совместно рассматривать вопросы антимонопольного регулирования (поправки к которому уже внесены пятым антимонопольным пакетом) и оборота персональных данных — это принципиально разные предметы регулирования. Между тем, по мнению главного юриста продуктовой группы «Контур.Эгида» и Staffcop Ольги Поповой, в цифровой экономике данные, в том числе персональные, фактически стали ключевым источником рыночной власти и учет накопленных массивов персданных при определении доминирующего положения цифровых компаний представляется логичным.

Что касается согласия на обработку персональных данных, то формальный подход части бизнеса к нему остается одним из ключевых вызовов экономики данных, согласны в АБД. «Однако механическое ужесточение требований не повышает осведомленность пользователей и лишь увеличивает число формальных действий»,— подчеркивают там, предлагая искать баланс между защитой прав пользователей и развитием цифровых сервисов.

Венера Петрова