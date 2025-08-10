Конкуренцию поддержат снижением иммунитета

Белый дом намерен снять часть защиты с правообладателей для восстановления равновесия на цифровых рынках после снижения уровня конкуренции, вызванного уходом иностранных вендоров. Так, ФАС предлагает ограничить действия иммунитетов в сфере интеллектуальной собственности для правообладателей на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), чтобы они не могли безнаказанно злоупотреблять своим доминирующим положением. В перспективе эти меры могут снизить и масштабные расходы государства на «цифру» — только нацпроект «Экономика данных» оценивается для бюджета более чем в триллион рублей. IT-рынок негативно оценивает инициативу, считая, что она поставит под угрозу задачу по достижению цифрового суверенитета.

ФАС продолжает работу над идеей ограничить действия антимонопольных иммунитетов в сфере интеллектуальной собственности — в Белом доме видят здоровую конкуренцию одним из ключевых условий развития рынков, в том числе и рынка IT. Так, ведомство разработало проект поправок к закону о защите конкуренции (135-ФЗ от 26 июля 2006 года), предусматривающих неприменение иммунитетов в том случае, если действия правообладателей направлены на ограничение конкуренции на товарном рынке.

Как говорится в пояснительной записке, сейчас правообладатель, пользуясь госзащитой от недобросовестной конкуренции, сам может безнаказанно злоупотреблять своим доминирующим положением, вступать в картели и иные антиконкурентные соглашения.

Такие действия оказываются формально выведенными из-под антимонопольного регулирования и контроля и исключают возможность предупреждения и пресечения монополистической деятельности.

В качестве одного из примеров ФАС приводит случаи с завышением цен отечественными разработчиками программного обеспечения (ПО) после ухода с российского рынка иностранных компаний. В частности, в Россельхозбанке возникали ситуации, когда поставщики увеличивали цены в девять раз. Обжалование их действий в ФАС не привело к положительному результату, так как РИД обладают антимонопольным иммунитетом.

Одновременно с этим законопроект расширяет основания для признания допустимыми действий правообладателей. Так, если установление вознаграждения за товар сопряжено с совершенствованием производства, реализацией товаров или стимулированием технического, экономического прогресса либо с повышением конкурентоспособности отечественных товаров на мировом рынке и соразмерным расширением выгод для покупателя, то такие действия не могут быть квалифицированы как монополизм. Также, согласно документу, только на основании наличия у правообладателя исключительных прав доминирующее положение фиксироваться не может, не является это и основанием для применения антимонопольных мер.

В пресс-службе ФАС “Ъ” пояснили, что после принятия пятого антимонопольного пакета иммунитеты уже не распространяются на транзакционные платформы, в связи с чем законопроект также направлен на единое антимонопольное регулирование вне зависимости от вида товара.

Инициатива затронет любых правообладателей, которые способны оказать влияние на товарный рынок и чьи действия направлены на ограничение конкуренции, в том числе и нетранзакционные платформы (социальные сети, поисковые сервисы, видеохостинги), отмечают в ведомстве. «Законопроект направлен на формирование прозрачного регулирования, исключающего неоднозначное толкование норм со стороны подконтрольных субъектов для надлежащего планирования своей хозяйственной деятельности. По мнению ведомства, иммунитеты не должны работать, когда действия приводят к ограничению конкуренции»,— поясняют в ФАС.

Напомним, что пятый антимонопольный пакет (его цель —расширить действие закона «О защите конкуренции» на цифровую сферу) ФАС разрабатывала с 2016 года, внесла в правительство в 2019 году, а принят он был только в 2023 году (301-ФЗ от 10 июля 2023 года). В первоначальной версии поправок ФАС предлагала отменить иммунитеты в отношении интеллектуальных прав всех участников цифровой среды (проект исходно столкнулся с резким сопротивлением участников рынка), а позднее смягчила регулирование (см. “Ъ” от 17 декабря 2020 года).

Летом 2024 года на Антимонопольном форуме глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что иммунитеты должны быть исключены из закона. По его словам, это не отразится на уровне защиты прав правообладателей, однако позволит развивать конкуренцию на цифровых и смежных с ними товарных рынках.

Отметим, что, ослабляя антимонопольные иммунитеты, ФАС де-факто решает ту же проблему ухода с российского рынка иностранных поставщиков, что и Минпромторг — но в силу более широкого рынка промышленный регулятор после 2022 года выслушивает жалобы российских производителей и потребителей на качество оставшихся в доступности промышленных товаров, а ФАС — на взлет цен на сузившемся в силу его специфики и требований к квалификации рынке IT-разработчиков и прочих цифровых компаний.

В материалах службы указывается, что законопроект разработан по поручению «цифрового» вице-премьера Дмитрия Григоренко (он курирует нормативную составляющую деятельности ведомства, а «экономическую», тарифную — вице-премьер Александр Новак).

Инициатива ведомства в перспективе могла бы снизить и масштабные расходы государства на «цифру» — только нацпроект «Экономика данных» оценивается в более 1 трлн руб. бюджетных средств (см. “Ъ” от 6 декабря 2024 года).

Позволяет ли отказ от защиты прав на РИД компаний, обвиненных в монополизации рынка, передачу, например, контрактов на сопровождение или развитие созданных ими информационных систем более сговорчивым подрядчикам, вчера опрошенные “Ъ” регуляторы и эксперты уточнить затруднились.

Сам же вопрос о передаче государству прав интеллектуальной собственности на системы, разработку которых оно оплачивало, не урегулирован и формулируется госзаказчиками в контрактах произвольно, признавал в 2023 году глава Минфина Антон Силуанов — в случае монопольного завышения цен это, отметим, может создавать значительные проблемы для бюджета.

Вместе с тем участники IT-рынка раскритиковали разработанный ведомством проект.

Отраслевые ассоциации (АПКИТ, АРПП «Отечественный софт» и НП РУССОФТ), объединяющие суммарно более 600 отечественных IT-компаний, неоднократно выступали за сохранение иммунитетов в сфере интеллектуальной собственности, отмечает исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.

«Реализация данной инициативы окажет максимально негативное влияние на отечественных разработчиков, которые с 2022 года находятся в условиях ускоренного развития своих продуктов и удовлетворения резко возросших потребностей заказчиков. Из-за вмешательства ФАС IT-компании лишатся возможности выбора партнеров по необходимым компетенциям и выстраивания многоуровневых партнерских каналов»,— говорит он. Это поставит под угрозу задачу достижения цифрового суверенитета и технологического лидерства, полагает эксперт.

Венера Петрова, Олег Сапожков