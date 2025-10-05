Конкуренция у вас не той системы

Бизнес опасается проектируемых Федеральной антимонопольной службой (ФАС) мер, которые лишат правообладателей иммунитета от обвинений в монополизации рынков в сфере интеллектуальной собственности,— письмо четырех главных деловых ассоциаций РФ с аргументами против принятия законопроекта вице-премьеру Александру Новаку есть в распоряжении “Ъ”. Речь о поправках к закону о защите конкуренции, нужду в которых регулятор обосновывает рядом случаев неоправданного завышения цен разработчиков ПО на свою продукцию после ухода из РФ в 2022 году иностранных компаний. Инициатива нацелена на возвращение ФАС возможности бороться с монополизацией IT-рынка. Ключевое же возражение бизнеса состоит в том, что для такого контроля достаточно изменить лишь отраслевые нормативные акты. Руководство ФАС, со своей стороны, уверяет, что применять проектируемые ограничения будут точечно и только с декларируемой целью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борьба против идей ФАС о конкуренции в области интеллектуальной собственности впервые за долгое время консолидировала крупнейшие деловые ассоциации РФ

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Борьба против идей ФАС о конкуренции в области интеллектуальной собственности впервые за долгое время консолидировала крупнейшие деловые ассоциации РФ

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Сразу четыре крупнейших деловых объединения РФ — «Опора России», «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) — направили вице-премьеру Александру Новаку письмо (есть у “Ъ”), где привели аргументы против принятия законопроекта ФАС, который предусматривает ограничение действий антимонопольных иммунитетов в сфере интеллектуальной собственности (ими по действующему законодательству пользуются ее правообладатели).

Позиция ассоциаций строится на нескольких доводах. Во-первых, отмечается в письме, необязательно распространять инициативу на все отрасли.

«Можно, например, предложить изменить нормативное регулирование исключительно на данном рынке (где есть проблемы с злоупотреблением правообладателями их доминирующим положением.— “Ъ”)»,— пишут авторы обращения. Во-вторых, особенность «правовой природы» интеллектуальной собственности и состоит в том, что ею обладает ограниченное количество лиц, значит, она носит монопольный характер, подчеркивают в бизнес-ассоциациях и предупреждают, что отмена иммунитетов может лишить разработчиков «новейших инновационных решений» стимулов к ведению такой деятельности. Кроме того, необходимость в проектируемых мерах не подтверждается и зарубежной практикой в антимонопольном регулировании интеллектуальной собственности: «практически во всех юрисдикциях» она носит «исключительный характер».

Речь, напомним, идет о законопроекте, который предусматривает поправки к закону «О защите конкуренции» — 135-ФЗ (см. “Ъ” от 10 августа). Их суть сводится к тому, чтобы в случае нарушения правообладателями принципов конкуренции у ФАС была возможность проводить в отношении них антимонопольные и антикартельные расследования. Сейчас закон защищает такие действия от преследования службы даже в случае их монополизации.

Вопросы к IT-рынку возникли у правительства в связи с резким повышением цен со стороны российских разработчиков программного обеспечения (ПО) после ухода из РФ иностранных компаний при наличии принятых планов по очередному расширению цифровизации госуправления.

Однако нововведения затронут не только рынок IT, но и все рынки, связанные с инновационными разработками, отмечает управляющий партнер юридической компании «Каменская & партнеры», замглавы комитета РСПП по конкуренции Татьяна Каменская. По ее словам, принятие законопроекта фактически даст регулятору возможность «преследовать» правообладателей за злоупотребление своим доминирующим положением, которое может проявляться не только в завышении ими цен, но и, например, в выборе определенных контрагентов и отказе от заключения ряда договоров.

Партнер, руководитель антимонопольной практики Delcredere Анастасия Тараданкина опасения бизнеса считает обоснованными. «Ужесточение требований к правообладателю и фактически размывание уникальности его продукта… приведет к снижению инвестиций в инновации и R&D (исследования и разработку.— “Ъ”)»,— отмечает она.

Как пояснил “Ъ” статс-секретарь—заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский, в предложенных ведомством поправках речи о снятии защиты с интеллектуальной собственности не идет, права на нее по-прежнему будут подтверждены Конституцией, Гражданским кодексом и профильным административным и уголовным законодательством, ни о каком изъятии прав по антимонопольным основаниям также говорить нельзя.

«ФАС добивается равных правил регулирования IT-сектора с другими секторами экономики, и проведение антимонопольных расследований в этой сфере возможно только на тех же основаниях, на которых служба сейчас проводит их на товарных рынках. Для этого ей нужно либо зафиксировать антиконкурентное поведение доминирующего игрока на конкретном рынке (при контроле им свыше 35% его объема), либо доказать наличие картельного сговора игроков — и суть предложенных изменений в ФЗ-135 именно в этом. Конкретные пороги мы готовы с рынком обсуждать»,— говорит чиновник и отмечает, что в ФАС уже объясняли деловым объединениям свою позицию.

При этом в службе не скрывают, что возврат к инициативе вызван необходимостью ограничить «резкое и зачастую необоснованное удорожание IT-продуктов на российском рынке».

ФАС намерена получить возможность изучать причины такого удорожания и применять антимонопольные методы только в ситуациях, когда рост цен является результатом доказанного и устоявшего в суде решения о монополизации или картельном сговоре.

Если изменение цен на ПО вызвано объективными причинами (например, необходимостью IT-вендоров инвестировать в разработку продуктов, которые стали недоступны на рынке, при этом разработчики должны доказать обоснованность затрат), претензий со стороны антимонопольного регулятора не будет. Ситуация, отмечают в ФАС, аналогична той, что сложилась с цифровыми платформами, на которые распространяется антимонопольное регулирование и где иммунитеты не действуют. Сейчас служба применяет к ним антимонопольные меры, например в виде предупреждений цифровым платформам.

«Де-факто ФАС предлагает исправить искажения, внесенные в российское антимонопольное законодательство процессом присоединения РФ к ВТО (Всемирной торговой организации.— “Ъ”). В законе “О защите конкуренции” 1991 года право антимонопольного органа вести такую работу и бороться с монополизацией и картелями на рынках интеллектуальной собственности было. Оно было скорректировано в 2002 году, а действующая конструкция сложилась в 2006–2009 годах, когда в законе появились нынешние нормы — об иммунитете для игроков рынков ИС от антикартельных и антимонопольных расследований»,— говорит чиновник, близкий к обсуждению вопроса.

«По сути, это была уступка крупным западным IT-компаниям в обмен на “мягкую” легализацию их продуктов (напомним, например, рынок операционных систем тогда практически полностью формировался нелегальными копиями продуктов Microsoft, и в отсутствие иммунитета эта компания легко могла быть обвинена в неконкурентном поведении, хотя де-факто лишь проводила кампанию по возвращению ситуации в законное русло.— “Ъ”)»,— добавляет собеседник “Ъ”.

Отметим, что применение антимонопольного регулирования в сфере интеллектуальных прав ФАС пытается ввести уже на протяжении нескольких лет.

Так, с 2016 года регулятор разрабатывал пятый антимонопольный пакет, первая редакция которого предполагала отмену таких иммунитетов для всех участников цифровой среды. Позже документ предстал в смягченной версии и был принят только в 2023 году. В 2024 году глава ФАС Максим Шаскольский вернулся к вопросу антимонопольного регулирования в сфере интеллектуальных прав и заявил, что иммунитеты правообладателей должны быть отменены.

По сути, происходящее – как реакция службы на резко снизившийся уровень конкуренции на IT-рынке, так и реакция рынка на попытку ФАС изменить правила игры на нем – это отражение передела рынков и «адаптации экономики РФ к новым условиям», о котором говорят и которого ждут власти после 2022 года. Однако следует признать, что потенциал поддержки конкуренции самими регуляторами до сих пор далеко не исчерпан.

Так, в рамках того же госзаказа на ПО конкуренция зачастую снижается действиями самих госзаказчиков — заключением госконтрактов с единственным поставщиком без торгов.

Практика эта, вызванная потребностями государства сразу во многих отраслях «купить рабочее решение у надежного поставщика за любые деньги» в последние годы становится только шире – и возможно, причину дороговизны ПО и монополизма на рынке властям следовало бы искать в первую очередь именно в ней. Та же ФАС, отметим, всегда последовательно выступала за ограничение госконтрактов с «едпоставщиками» — однако вряд ли способна продавливать эту идею наперекор сопротивлению коллег по Белому дому – в отличие от идеи обвинить в завышении цен самих поставщиков и расширить инструментарий давления на них.

Полина Попова, Олег Сапожков