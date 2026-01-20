Двое ярославцев обвиняются в мошенничестве с Пушкинской картой на 16,5 млн

В Красноперекопский районный суд Ярославля направлено уголовное дело в отношении двух местных жителей 24 и 25 лет, которые обвиняются в мошенничестве с «Пушкинской картой», позволяющей молодежи бесплатно посещать культурные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Следствие считает, что обвиняемые от лица предпринимателей, не знавших о преступной деятельности, регистрировались в качестве участников программы, а затем обманным путем заключали договоры на распространение билетов с билетными операторами.

Билеты продавались на несуществующие концерты и экскурсии в Ярославской и Ивановской областях, а также в Забайкальском крае, Санкт-Петербурге и Татарстане. После чего с помощью подложных сведений и документов они получали деньги из бюджета в качестве возмещения стоимости купленных билетов. Всего таким путем было продано более 4,7 тыс. билетов. Ущерб от этих действий для бюджета составил 16,5 млн руб.

Жители Ярославля обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах (чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ), а также в покушении на мошенничество. Дело расследовали следователи областного УМВД. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

Алла Чижова