В Минфине США рассказали о завершении работы над торговым соглашением с ЕС

США завершают работу над торговым соглашением с Евросоюзом, но все равно введут 10-процентные пошлины против восьми стран, которые отправили военных в Гренландию. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минфина США Скотт Бессент

Фото: Denis Balibouse / Reuters Глава Минфина США Скотт Бессент

Фото: Denis Balibouse / Reuters

«Мы находимся в процессе завершения очень хорошего торгового соглашения для обеих сторон»,— сказал господин Бессент на Всемирном экономическом форуме в Давосе (цитата по «РИА Новости»).

Министр также призвал страны ЕС не принимать ответных действий на новые американские пошлины. По его словам, президент США Дональд Трамп, который прибудет на форум в Давосе 21 января, будет открыт к предложениям по этому вопросу.

17 января глава Белого дома сообщил, что с 1 февраля введет пошлины на все товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Решение господина Трампа связано с позицией этих стран по поводу Гренландии. Как сообщала Financial Times (FT), страны ЕС разрабатывают ответные меры на американские товары на сумму €93 млрд.

