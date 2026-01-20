В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников и призвали жителей укрыться в безопасных местах. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Жителям, находящимся дома, рекомендовали держаться подальше от окон и укрыться в коридорах, санузлах или кладовых. Тем, кто находится на улице, советуют перейти в подвалы зданий или воспользоваться подземными переходами и парковками в качестве укрытий.

Власти предупредили, что использование автомобилей в качестве укрытия небезопасно. Не стоит прятаться под стенами многоквартирных домов.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина