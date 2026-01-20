В Ярославле открылось новое эндокринологическое отделение

В Ярославле в клинической больнице им. Н. А. Семашко открылось эндокринологическое отделение на 30 коек. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Правительство Ярославской области

Отделение укомплектовано специалистами и оборудованием (МРТ, КТ, ангиографическая установка и др.). В год оно сможет обслуживать не менее 1 тыс. человек.

Как отметила и. о. министра здравоохранения региона Мария Можейко, создание нового отделения в государственном медицинском учреждении позволит оказывать помощь максимальному числу пациентов с сахарным диабетом, нуждающихся в стационарном лечении. «А в больнице имени Семашко создается замкнутый цикл оказания эндокринологической помощи — от школы диабета до высокотехнологичной помощи»,— добавила госпожа Можейко.

Алла Чижова