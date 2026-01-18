Бастрыкин затребовал доклад об избиении подростка на горе Уктус

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении подростка в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Следственный комитет завел уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) из-за избиения подростка на горнолыжном курорте. 13-летний мальчик катался на снегокате и сбил с ног женщину. Стоящий рядом мужчина начал избивать его, мальчик обратился в больницу.

Следком расследует случившееся. «Допрашиваются свидетели, устанавливается степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка, выполняются иные необходимые процессуальные мероприятия»,— сообщили в пресс-служб ведомства. /

Анна Капустина