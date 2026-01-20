Задержан мужчина, избивший подростка на Уктусе из-за катания на снегокатах

Правоохранители задержали Якова Шушарина, избившего 13-летнего подростка на горнолыжном комплексе на Уктусе, сообщила мама пострадавшего в своих социальных сетях. В отношении Шушарина возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ему грозит до пяти лет колонии. В скором времени ему должны избрать меру пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Напомним, 18 января 13-летний подросток катался на снегокатах на горе Уктус. На спуске горы он сбил с ног женщину. Мужчина, который стоял рядом с женщиной, начал избивать подростка, нанес ему удары по телу и голове. Подросток получил травмы и обратился в больницу. По словам матери, у сына диагностированы перелом ребра, ушиб головы и сотрясение мозга.

По словам самого нападавшего, мальчик показался ему взрослым. Яков Шушарин говорит, что опасался за жену, которая якобы могла быть беременна. По его словам, он сам сдался правоохранительным органам.

«Хочу сразу заявить, что наша семья не намерена требовать компенсацию за моральный или физический вред, а также возмещение расходов на лечение. Мы требуем только одного – уголовного наказания для преступника»,— заявил мама пострадавшего мальчика.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по этому делу.

Артем Путилов