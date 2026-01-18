На Уктусе подростка избили из-за катания на снегокатах

На Уктусе в Екатеринбурге мужчина избил подростка из-за того, что тот сбил женщину во время катания с горы. Прокуратура начала проверку, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, 13-летний подросток катался на снегокатах на горе Уктус. На спуске горы он налетел на женщину, из-за чего она упала.

Мужчина, который стоял рядом с женщиной, начал избивать подростка, нанес ему удары по телу и голове. Подросток получил травмы и обратился в больницу.

«Прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств данного инцидента, а также результаты доследственной проверки, организованной органом предварительного расследования»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры. Ведомство проверит правильность процессуальных решений.

Анна Капустина