Инвесторы пополняют золотой запас

В сентябре мировые инвесторы вложили в золотые фонды (ETF) $15,5 млрд, это второй по величине результат за все время наблюдений. Котировки регулярно обновляют исторический максимум, приблизившись к уровню $3,8 тыс. за тройскую унцию. Интерес к металлу связан с ожиданием новых шагов ФРС по снижению базовой ставки. Аналитики ожидают, что в ближайшее время стоимость драгоценного металла превысит $4 тыс. за унцию.

Последние данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют о росте спроса международных инвесторов на золото. По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (учитывает данные EPFR), объем чистых инвестиций в золотые ETF за неделю, закончившуюся 24 сентября, составил $3,6 млрд. Это на $1,6 млрд больше объема средств, поступившего неделей ранее. За четыре недели такие фонды привлекли $15,5 млрд против $2,9 млрд инвестиций в августе. Больший объем средств ($15,6 млрд) таким фондам удавалось привлечь лишь один раз в апреле нынешнего года, когда на фоне развернувшейся торговой войны США инвесторы массово уходили в защитные активы.

О высоком интересе мировых инвесторов к золоту свидетельствуют и данные Bloomberg.

Согласно последним доступным данным агентства, суммарные активы золотых биржевых фондов в минувший четверг достигли отметки 2992,4 т, максимума с 18 октября 2022 года. За пять дней они выросли на 38,4 т и почти на 91 т с начала месяца.

Нынешний всплеск интереса к благородному металлу связан с ожиданиями начала нового цикла снижения ставки ФРС. На предшествующей неделе американский финансовый регулятор снизил ставку на 25 базисных пунктов, до диапазона 4–4,25% годовых. При этом новый медианный прогноз ФРС предполагает еще два снижения до конца текущего года. Согласно сентябрьскому опросу портфельных менеджеров BofA, каждый второй респондент ждет еще не менее трех снижений ставки на горизонте ближайших 11 месяцев.

Золото традиционно выигрывает от более низких процентных ставок, поскольку ответное снижение доходностей облигаций ведет к уменьшению альтернативных издержек владения беспроцентных активов, к которым относится благородный металл. По мнению директора департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслана Клышко, рост интереса к драгоценным металлам также объясняется сохранением геополитической напряженности и структурным «недовесом» этого актива в инвестиционных портфелях.

По данным опроса BofA, доля металла в портфелях управляющих фондов составляет лишь 2,3%.

В середине сентября директор по информационным технологиям Morgan Stanley Майк Уилсон выступал за портфельную стратегию 60/20/20, где 60% приходятся на акции, по 20% — на облигации и золото. По его мнению, активы в таких пропорциях лучше хеджируют риски инфляции, чем в случае более стандартной 60% акции и 40% казначейские облигации. «Риск-факторов в макрокартине по-прежнему много, и инвесторам нужно быть готовым к разнонаправленному развитию событий, отсюда мы видим высокий спрос на облигации и золото»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

Вместе с тем, согласно данным World Gold Council, основные притоки идут в фонды Северной Америки (во главе с фондами США) и ЕС. За три недели сентября активы американских фондов выросли на 58,8 т, европейских фондов — на 26,6 т. Азиатские ETF выросли лишь на 0,8 т, хотя в апреле текущего года они задавали тон, прибавив 72 т. По словам руководителя отдела анализа акций Sirius Capital Анны Казарян, интерес инвесторов из западных стран, скорее всего, объясняется ослаблением доллара США, снижением доходностей казначейских облигаций на фоне понижений ставки ФРС и опасениями относительно независимости американского регулятора.

Высокий спрос на золото позитивно отразился на его котировках.

В начале минувшей недели стоимость драгоценного металла на спот-рынке обновила исторический максимум, превысив $3791 за тройскую унцию. По итогам пятницы котировки остановились $3775,6 за унцию, что на 10,5% выше с начала месяца. Причем аналитики ожидают продолжения роста. Глобальный инвестиционный стратег JP Morgan Private Bank Вэйхэн Чен не исключает того, что к середине следующего года цена может вырасти до $4150 за унцию под влиянием снижающейся ставки ФРС.

Виталий Гайдаев