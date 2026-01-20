У двух агропредприятий на Дону похитили продукции на 5,2 млн рублей

Двое жителей Ростовской области стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве (ст.30, ст. 159 УК РФ) и подделке или уничтожении идентификационного номера транспортного средства (ст.30, ст. 326 УК РФ). Путем сложных махинаций фигуранты похитили сельхозпродукцию двух местных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, организовал преступную схему 35летний житель Азова. Он выдавал себя за представителя коммерческой фирмы, заключая с агрокомпаниями фиктивные договоры на закупку зерна. Логистикой, складированием и сбытом занимался его 31летний сообщник. За транспортировку груза отвечал 34летний житель Краснодарского края. Для конспирации он установил на свой КамАЗ подложные регистрационные знаки. В 2025 году организатор заключил фиктивную сделку с фирмой, которая оптом продает сельхозсырье. Партию мошенник обещал оплатить наличными. Предприятие отгрузило свыше 100 тонн злаков, однако оплаты не последовало. Вместо этого, подельники перевезли зерно в арендованный ангар в Азовском районе и исчезли.

В феврале того же года преступников задержали при попытки сбыть оставшиеся 14 тонн похищенной продукции. Выяснилось, что в 2024 году они аналогичным способом похитили 113 тонн горчицы у другого предприятия. Ущерб от их действий превысил 5,2 млн руб.

В настоящее время материалы уголовных дел вместе с обвинительным заключением направлены в Азовский городской суд для рассмотрения по существу.

Мария Хоперская