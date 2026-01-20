Ярославская прокуратура вернула 290 га земли в муниципальную собственность
Первомайский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и вернул в муниципальную собственность участок площадью 290 га. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Прокуратура Ярославской области
В 2020 году СПК «Колхоз «Мир» был ликвидирован и исключен из Единого государственного реестра юридических лиц. При этом за организацией продолжал числиться земельный участок, имеющий сельскохозяйственное назначение.
«Земельный участок длительное время не используется для сельскохозяйственной деятельности, органы местного самоуправления на протяжении более 4 лет мер по изъятию земельного участка, оформлению на него права муниципальной собственности не принимали»,— объяснили в прокуратуре причину подачи иска.
Требования прокурора, которые поддержал суд, заключались в прекращении права собственности СПК на участок и передаче земли в муниципальную собственность.