Суд заглянул в киоски

Верховный суд РФ отменил решение Седьмого кассационного Челябинского суда, которое признавало незаконным часть постановления правительства Свердловской области о договорах с владельцами НТО (нестационарных торговых объектов). Нормативный акт сочли полностью законным.

Постановление правительства полностью останется в силе. Киоски, у которых срок договора истек, смогут сносить, а новые договоры будут заключать через процедуру аукциона.

Истцом по делу выступало ООО «Ренткомплект-Инвест». В качестве заинтересованных лиц по разбирательству в ВС были привлечены ООО «Инвест-групп», министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, администрация Екатеринбурга.

Постановление правительства Свердловской области от 2022 года подразумевало продление сроков договора с владельцами киосков на два года. Федеральная норма давала возможность регионам самим определять срок истечения контрактов, в Свердловской области он был установлен в два года.

Суд кассационной инстанции указывал, что по постановлению федерального Правительства №353 срок действия договоров должен был истечь не ранее 31 декабря 2026 года, тогда как в Свердловской области они были продлены лишь до 2024-2025 годов. Помимо этого, суд отмечал, что действия регионального правительства по целям не соответствуют федеральному указу: «двухлетний срок продления договоров установлен с целью сокращения количества действующих нестационарных торговых объектов, а не с целью поддержки их владельцев, как это предусмотрено постановлением №353».

В части отмены договоров постановление было признано незаконным, его должны были отменить.

Через два дня после этого решения свердловское правительство приняло меру о том, что муниципальные власти будут предоставлять готовые киоски бизнесменам, выставляя их на аукцион. В ноябре депутаты городской думы Екатеринбурга приняли изменения в правила аукционов на право размещения киосков. По требованию прокуратуры из документа убрали пункты, по которым претендент не признается участников аукциона на предоставление места под торговые объекты в случае, если он имеет задолженность по оплате за размещение НТО по ранее заключенному договору, а также если им не исполнено требование об освобождение места размещения киоска.

Напомним, реформа НТО предполагает переход со свободного заключения контрактов между администрацией и владельцами киосков на обязательные аукционы. Большинство действовавших мест размещения по итогам реформы должны будут убрать из схемы размещения, поскольку они не соответствуют требованиям действующего законодательства, в частности, размещаются вблизи остановок или на сетях.

Анна Капустина