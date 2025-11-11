Депутаты сторговались

Депутаты Екатеринбургской городской думы одобрили изменения в правила размещения нестационарных торговых объектов (НТО). По требованию прокуратуры из документа убрали пункт о задолженности по оплате и неустойкам при подаче заявок на аукционы. Представители мэрии согласились, что данные требования можно исключить, так как они и так не работали.



Прокуратура внесла протест в Екатеринбургскую городскую думу на положение об условиях размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Претензии вызвал пункт, запрещающий мэрии заключать повторные договоры с предпринимателями, нарушившими условия предыдущих соглашений.

По словам прокурора Екатеринбурга Игоря Корелова, согласно документу, сейчас претендент не признается участников аукциона на предоставление места под торговые объекты в случае, если он имеет задолженность по оплате за размещение НТО по ранее заключенному договору, а также если им не исполнено требование об освобождение места размещения НТО. По мнению прокурора, это противоречит федеральному законодательству.

«Невыполнение ранее заключенного договора не может являться основанием для отказа заключения нового договора. Кроме того, указанные положения ограничивают конкуренцию, что приводит сокращение числа хозяйствующих субъектов на товарном рынке»,— пояснил на заседании думы Игорь Корелов.

Депутаты городской думы и представители администрации согласились с позицией прокуратуры. «Мы полагаем, что можно исключить эти требования к претендентам. На практике эти положения не работают. Все знают, что если есть задолженность или НТО не убран, то претенденты просто заявляются на торги от имени других лиц»,— отметил директор городского департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин.

В итоге депутаты единогласно поддержали данное решение.

Напомним, правительство РФ в 2022 году дало регионам право продлевать действующие договоры на размещение объектов торговли на срок до семи лет, чтобы упорядочить схему размещения и привести внешний облик объектов к единой концепции. В Свердловской области установили срок в два года.

В Екатеринбурге в рамках реформы работы НТО в 2025 году планируют убрать с улиц города более 1 тыс. торговых точек.

Большинство мест после окончания договоров будут исключены из схемы размещения, так как не соответствуют требованиям законодательства к киоскам. В городе уже идет демонтаж старых и незаконных НТО, вызвавший неоднозначную реакцию у горожан. Губернатор Свердловской области Денис Паслер 7 ноября поручил мэру Алексею Орлову приостановить эти работы до принятия «адекватного решения». Как один из вариантов работы, глава предложил пересмотреть ограничения на размещение киосков на остановках или отменить требования об обязательном указании координат четырех характерных точек места размещения НТО.

Параллельно правительство Свердловской области судится из-за сроков перезаключения договоров. Ранее Седьмой кассационный суд в Челябинске дело встал на сторону предпринимателей и отменил часть постановления регионального кабмина, в которой говорится о сроке продления договоров на аренду НТО на два года. На заседании гордумы Максим Чаплыгин сообщил, что по его данным, на этой неделе правовой департамент Свердловской области намерен подать жалобу на это решение в Верховный суд.

