«Росморпорт» требует с Ростовского порта 27,6 млн рублей за аренду причалов

В Арбитражный суд Ростовской области поступил иск «Росморпорта» к АО «Ростовский порт» с требованием о взыскании 27,6 млн руб. по договору аренды причалов. Соответствующая информация размещена на портале «Электронное правосудие».

Согласно материалам дела, исковое требование включает в себя 25,2 млн руб. неосновательного обогащения, которое было начислено с 1 августа 2024 года по 31 мая 2025 года. Кроме того, к сумме иска добавлены 2,3 млн руб. процентов за использование чужих денежных средств.

Эти проценты начисляются с 3 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года и будут рассчитываться до момента фактической оплаты задолженности.

Первое судебное заседание было отложено на 27 января 2026 года.

Наталья Белоштейн