Ростовская область вошла в топ-10 регионов по количеству самозапретов на кредиты

В первой половине января 2026 года жители Ростовской области подали 9,9 тыс. заявлений на установку запрета на кредит и 1,4 тыс. — на его снятие. По этому показателю регион занял 8 место в России. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного Кредитного Бюро.

В целом по России в первые числа года подано 349 тыс. заявлений на самозапрет на кредиты и 55 тыс. — на его отмену. Первые места по этому показателю заняли Москва, Московская область, Башкортостан, Санкт-Петербург и Татарстан.

Больше всех в установке ограничений оказались заинтересованы россияне в возрасте 35-45 лет (22,1% от общего числа заявок). 91,8% из них выбрали формат полного запрета на получение любых кредитов.

По данным аналитиков, в первые рабочие дни января в среднем поступало по 42 тыс. заявлений на запрет в день против 20 тыс. в новогодние каникулы.

Наталья Белоштейн