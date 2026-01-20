В ночь на 20 января в Ростовской области при пожарах погибли три человека

В Ростовской области в ночь на 20 января при пожарах погибли три человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

На улице Малюгиной в Ростове-на-Дону загорелась кухня в частном доме. Погиб 55-летний мужчина. Предварительно, причина ЧП — нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Второй пожар зафиксировали в хуторе Михайлов Тацинского района. Пламя распространилось на 84 кв.м. и уничтожило все здание. Спасатели нашли на месте тело 75-летнего пенсионера. пожар унес жизнь Причиной случившегося стал аварийный режим работы электронагревательного оборудования.

В Таганроге при пожаре погиб 71-летний мужчина. Возгорание случилось из-за непотушенной сигареты.

Мария Хоперская