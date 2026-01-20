Юрий Бурлачко рассказал о развитии Приазовья

Правительство РФ утвердило стратегию устойчивого развития Приазовья на период до 2040 года и план мероприятий по ее реализации. Как отметил, комментируя инициативу, председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, документ предусматривает комплекс мер по восстановлению и улучшению экологического состояния Азовского моря, а также по повышению качества жизни в регионах Приазовья.

Помимо экологической составляющей, стратегия ориентирована на развитие рыбохозяйственного, туристического и рекреационного потенциала территории. Власти Краснодарского края, отметил спикер кубанского парламента, ранее неоднократно поднимали вопрос о необходимости комплексного подхода к развитию муниципалитетов Азовского бассейна, в том числе в рамках краевых совещаний и Дней муниципальных образований в ЗСК. По оценке региональных депутатов, у приазовских муниципалитетов есть предпосылки для восстановления судостроения и наращивания аквакультуры.

Ключевым драйвером роста в стратегии обозначен туристический сектор. Азовское побережье располагает почти 17 км пляжей, отличается теплыми и мелководными акваториями, что делает курорты востребованными для семейного отдыха, а ряд территорий обладает запасами минеральных вод.

«Растет и интерес отдыхающих к этому кластеру. По оперативным данным регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, Азовское побережье в 2025 году посетили более миллиона туристов, с ростом на 6% к уровню 2024 года. Также на 6% выросло и число экскурсантов — более 2 млн человек»,— рассказал председатель ЗСК.

Юрий Бурлачко отметил, что реализация стратегии позволит перейти от точечных проектов к системному социально-экономическому освоению приазовских территорий в интересах местных жителей и страны в целом.

Вячеслав Рыжков