Точно не точечно

В 2025 году доходы бюджета Ярославля от сдачи в аренду земли под строительство сократились по сравнению с предыдущим годом. Снизился спрос на участки под нежилые объекты, еще одной причиной стал отход от практики точечной застройки в пользу проектов комплексного развития территорий. Мэр Ярославля Артем Молчанов считает, что точечной застройки в городе уже не будет.

В Ярославле в 2025 году доходы городских властей от аукционов на право аренды земельных участков составили почти 240 млн руб. Об этом на открытом совещании в мэрии рассказала директор Агентства по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилого фонда Вероника Соловей.

Всего в прошлом году планировалось продать 301 земельный участок общей площадью более 147 га. Начальная цена этой земли составляла более 600 млн руб. Планировалось реализовать 186 участков для строительства объектов нежилого назначения, 61 под застройку многоквартирными домами и 54 участка под ИЖС.

В целом в агентстве зафиксировали снижение спроса на участки для возведения нежилых объектов.

Агентство в 2025 году объявило 237 аукционов на общую сумму более 585 млн руб. Всего по итогам торгов было продано право на 61 земельный участок: 33 под нежилые объекты, 14 для МКД и 14 для ИЖС. По сравнению с 2024 годом доходы бюджета от аукционов на право аренды земли сократились.

«В 2024 году — 114 земельных участков, и доходы, полученные от проведения аукционов, составили более 350 млн руб. Такой выдающийся год был. В 2025 году наши результаты немного скромнее прошлогодних, но все равно значительно превышают 2022–2023 год, и планы мы выполнили все»,— рассказала Вероника Соловей.

Часть аукционов не состоялось по причине отсутствия желающих, но ряд аукционов были конкурентными, на них цена выросла от первоначальной на 127 млн руб. Из участков под нежилые объекты наибольшим спросом пользовались земельные участки под склады, магазины, автосервисы и автомойки.

«Традиционно при этом сохраняется за последние годы спрос на земельные участки для многоквартирного жилищного строительства. 14 таких земельных участков в 2025 году нами продано. Более 5 гектаров составляет их площадь»,— рассказала госпожа Соловей.

Участки под МКД принесли больше половины доходов бюджета от аукционов — более 160 млн руб. На торгах цена на них в среднем выросла в два раза.

Мэр Ярославля Артем Молчанов спросил, почему произошло падение доходов по сравнению с 2024 годом. «Есть ли у нас внутренние резервы для того, чтобы дальше наращивать темпы по повышению эффективности этой работы?»— добавил мэр.

Директор агентства выделила две причины снижения доходов. Во-первых, конечность самого ресурса, а во-вторых, снижение предложений по аренде участков под точечную застройку, что ранее приносило значительные доходы бюджету. Теперь мэрия делает акцент на договоры комплексного развития территорий. Артем Молчанов подтвердил, что от практики точечной застройки мэрия уходит.

«То, что мы говорим про точечную застройку, мы точно от этой политики отказались, поэтому в вашем направлении повышения доходов это не должно составлять уже основную часть, потому что в принципе все участки идут в комплексное развитие»,— прокомментировал мэр.

В 2026 году агентство планирует продать право аренды 218 земельных участков общей площадью более 62 га. Их начальная цена составляет более 280 млн руб. Из них 139 участков запланировано для строительства объектов нежилого назначения, 8 — под МКД и 71 — под ИЖС.

