Шереметьево решило участвовать в торгах по Домодедово

Если государство будет проводить второй этап конкурса по продаже аэропорта Домодедово, то Шереметьево примет в нем участие. Об этом сообщила пресс-служба АО «Международный аэропорт Шереметьево» со ссылкой на гендиректора Михаил Василенко.

«Десятки лет не осуществлялись инвестиции в аэродромную инфраструктуру аэропорта Домодедово»,— отметил господин Василенко (цитата по пресс-релизу, есть у «Ъ»). Проект ООО «ДМЕ Холдинг» крайне сложный, подчеркнул он, и требует значительных инвестиций.

Как сообщила пресс-служба Шереметьево, Домодедово имеет более 75 млрд руб. кредитных задолженностей, а финансовая деятельность аэрогавани не позволяет покрывать их в полном объеме.

В последнем отчете Домодедово по МСФО за 2023 год зафиксированы убытки почти 7 млрд руб., отметил господин Василенко. Все последующие годы пассажиропоток аэропорта уменьшался, добавил он.

Аукцион на аэропорт Домодедово, который был выставлен по начальной цене 132,2 млрд руб., должен был проходить сегодня. Однако торги не состоялись, поскольку единственным претендентом на участие стал индивидуальный предприниматель Евгений Богатый. Комиссия не допустила его из-за отсутствия необходимых документов.

О планах провести аукцион стало известно в декабре. Заявки принимались с 13 по 19 января. Ранее Домодедово принадлежало бизнесменам Дмитрию Каменщику, Валерию Когану и юрлицам. В июне 2025 года подмосковный Арбитражный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял аэропорт в пользу государства. Аэропорт оценивался в 1 трлн руб.

Подробнее об аукционе — в материале «Ъ» «В аэропорту не взлетели инвесторы».