Баранка для начала

Второй день Открытого чемпионата Австралии, набирающего ход в Мельбурне, в целом сложился для российских игроков успешно. У мужчин в следующий этап прошли Даниил Медведев и Андрей Рублев, а у женщин — Диана Шнайдер, Оксана Селехметьева и Мирра Андреева, которая в трех партиях сломила сопротивление опытной хорватки Донны Векич и теперь встретится с еще одной непростой оппоненткой, гречанкой Марией Саккари.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Столкнувшись с упорным сопротивлением Донны Векич в первой партии, Мирра Андреева (на фото) в итоге сломила сопротивление хорватки, выиграв на приеме 34 очка против 18

Фото: Dita Alangkara / AP Столкнувшись с упорным сопротивлением Донны Векич в первой партии, Мирра Андреева (на фото) в итоге сломила сопротивление хорватки, выиграв на приеме 34 очка против 18

Фото: Dita Alangkara / AP

Донна Векич, оказавшаяся первой соперницей Мирры Андреевой в Мельбурне, теннисистка очень опытная. Подавая в юности большие надежды и дебютировав на мейджорах еще в 2013 году в возрасте 16 лет, свой лучший результат она показала на них лишь два года назад, дойдя до полуфинала на Wimbledon. Главными причинами нестабильности, которая мешала Векич на протяжении всей ее карьеры, были травмы, повышенная эмоциональность и несовершенный удар слева. Зато подача и особенно удар справа у нее отменные. Особенно здорово она бьет из любимой точки — левого от себя угла корта, когда по диагонали мощно направляет мяч под самую заднюю.

Именно этот козырь хорватки предопределил судьбу первой партии, по ходу которой Андреева повела — 3:1, но не удержала преимущества, взяв лишь один из шести следующих геймов.

Умом понимая, как можно сдерживать атаки искушенной оппонентки, россиянка слишком часто оказывалась под давлением и поэтому не справлялась со своей задачей. Однако в начале второй партии и без того не очень большое преимущество хорватки сошло на нет, а затем на ее действиях стала сказываться усталость. Это позволило Андреевой примерно через час после начала матча полностью взять ситуацию под контроль.

Сделав брейк в шестом гейме и поведя — 4:2, россиянка менее чем за две минуты взяла свою подачу. Четвертьфиналистка Australian Open 2023 года в ответ снова сократила отставание до двух геймов, но это был ее последний успех в этот день.

Третий сет проходил с гигантским преимуществом Андреевой, которая использовала многочисленные ошибки соперницы и менее чем за полчаса записала ей «баранку». В итоге — 4:6, 6:3, 6:0 за 1 час 54 минуты.

Два дня спустя после победы на турнире категории 500 в Аделаиде и выхода на первое место по очкам, набранным с начала сезона, 18-летняя россиянка смогла адаптироваться к новым условиям и пройти достаточно серьезную проверку на прочность. Дальше ей предстоит еще одно испытание — встреча с экс-третьей ракеткой мира Марией Саккари. Для 30-летней гречанки, занимающей в мировом рейтинге 53-е место, Australian Open в прошлые годы, как правило, складывался неудачно. Но после межсезонья она находится в неплохой физической форме, продемонстрировала качественный теннис на недавнем командном турнире United Cup и может оказать упорное сопротивление Андреевой, которая, конечно, в этой паре все-таки будет фаворитом.

Также на женском турнире во второй круг прошли россиянки Оксана Селехметьева, впервые преодолевшая стартовый барьер на турнирах Большого шлема благодаря победе со счетом 6:3, 3:6, 6:0 над немкой Эллой Зайдель, и Диана Шнайдер. Бывшая партнерша Андреевой в парном разряде справилась с двукратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде Барборой Крейчиковой, которая еще не до конца восстановилась после травмы левого колена. Результат этого матча, длившегося 2 часа 12 минут,— 2:6, 6:3, 6:3. Теперь Селехметьева попробует совладать с известной испанкой Паулой Бадосой, а Шнайдер встретится с австралийкой Талией Гибсон, получившей wild card.

У мужчин два сильнейших российских теннисиста избежали стартовых сложностей, не потеряв ни одной партии.

Даниил Медведев переиграл голландца Йеспера де Йонга, а Андрей Рублев не оставил шансов итальянцу Маттео Арнальди, которому в четырех предыдущих встречах уступал дважды. В 1/32 финала Медведев встретится с французом Кантеном Алисом, а Рублев сыграет с португальцем Жайме Фарией. С точки зрения потенциальных перспектив Медведева принципиальной выглядит неудача канадца Феликса Оже-Альяссима, который считался его наиболее вероятным соперником в 1/8 финала. Отдав лидеру португальского тенниса Нуну Боржешу два сета из трех, восьмой номер мирового рейтинга в жаркую погоду отказался от продолжения борьбы из-за сильных судорог.

Евгений Федяков