На Дону объявлен желтый уровень метеоопасности

Ростовский гидрометцентр объявил желтый уровень метеорологической опасности на территории региона с 20 января. Соответствующее предупреждение опубликовано на официальном портале службы.

Согласно прогнозам метеорологов, с вечера 20 января до середины дня 22 января в отдельных районах региона ожидается густой туман. Кроме того, на дорогах области может образоваться гололед и изморозь.

Желтый уровень опасности вводится при прогнозе гидрометеорологических явлений на территории региона или его части, интенсивность которых достигает критерия неблагоприятных условий.

Валентина Любашенко