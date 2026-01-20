Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону объявлен желтый уровень метеоопасности

Ростовский гидрометцентр объявил желтый уровень метеорологической опасности на территории региона с 20 января. Соответствующее предупреждение опубликовано на официальном портале службы.

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Согласно прогнозам метеорологов, с вечера 20 января до середины дня 22 января в отдельных районах региона ожидается густой туман. Кроме того, на дорогах области может образоваться гололед и изморозь.

Желтый уровень опасности вводится при прогнозе гидрометеорологических явлений на территории региона или его части, интенсивность которых достигает критерия неблагоприятных условий.

Валентина Любашенко

Новости компаний Все