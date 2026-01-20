На Дону внедрили систему защиты энергосистемы от грозовых разрядов

В 2025 году АО «Донэнерго» внедрило систему защиты энергосистемы Ростовской области от грозовых разрядов. В целом за год энергетики заменили на современные 240 км воздушных линий электропередач. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

В прошлом году ремонт затронул почти 600 км кабельных линий электропередачи, обеспечивающих энергоснабжение городов и промышленных объектов. Здесь применялись кабели с улучшенными изоляционными свойствами, которые продлевают срок эксплуатации.

В это же время в регионе модернизацию прошли 173 трансформаторных подстанции. В них были заменены силовые трансформаторы, коммутационное оборудование и системы релейной защиты.

Наталья Белоштейн