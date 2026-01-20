В Ярославской области стартовал подсчет диких животных

В Ярославской области начался зимний маршрутный учет диких животных. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Правительство Ярославской области

Специалистам предстоит пройти 850 маршрутов общей протяженностью более 9 тыс. км и учесть следы диких животных, среди которых лось, кабан и заяц. Также учитывается встреченная боровая дичь: рябчик, тетерев и глухарь. Мероприятия будут проводиться в охотхозяйствах, зоологических заказниках и общедоступных охотничьих угодьях.

«На основании федеральных методик будет определена численность данных видов. Полученные данные позволят определить лимит возможной добычи животных на предстоящий охотничий сезон»,— пояснила и. о. министра лесного хозяйства и природопользования региона Наталья Беляева.

Там, где не смогут провести маршрутный учет, применят метод шумового прогона: выбранный квартал леса с трех сторон окружают учетчики, а с четвертой стороны заходят загонщики. Звери, выходя из оклада, регистрируются наблюдателями. Для учета численности лосей, возможно, применят БПЛА.

Алла Чижова