Власти Ростова установили цены на гарантированный пакет ритуальных услуг

Администрация Ростова-на-Дону опубликовала новые тарифы на гарантированный пакет ритуальных услуг, которые вступили в силу в январе 2026 года. Обновленные расценки размещены на официальном портале городских властей.

Регистрационная табличка теперь стоит 131,2 руб. Гроб и связанные с ним товары предоставляются безвозмездно. Доставка составляет около 3,8 тыс. руб. при погребении в землю и примерно 3,7 тыс. руб. при кремации.

Перевозка тела умершего на кладбище или в крематорий оценивается от 1,1 до 2,6 тыс. руб. в зависимости от дальности поездки. Максимальная стоимость установлена для транспортировки на Ростовское кладбище. За процедуру погребения или кремации с передачей урны родным придется заплатить от 2,2 до 3,8 тыс. руб.

Полный перечень расценок содержится в постановлении городской администрации.

Валентина Любашенко