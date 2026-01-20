На Дону перерассчитали пенсии 5,5 тысяч многодетных матерей

В Ростовской области завершили перерасчет пенсий для 5,5 тыс. многодетных матерей, воспитавших пять и более детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Специалисты социального фонда составили списки граждан, имеющих право на увеличение выплат за воспитание детей. Согласие на перерасчет сотрудники получали по телефону в дистанционном режиме.

Законодательные изменения 2026 года позволили учитывать при назначении пенсии уход за всеми детьми без ограничений. По обновленному порядку за каждого ребенка при условии ухода не менее полутора лет матери начисляется 2,7 коэффициента за первого, 5,4 коэффициента за второго и по 8,1 коэффициента за третьего и последующих детей.

Новые нормы действуют как для женщин, выходящих на пенсию с 2026 года, так и для уже получающих пенсионные выплаты. Женщины, которые еще не давали согласие на перерасчет, могут обратиться через личный кабинет на портале «Госуслуги» или подать заявление в клиентской службе отделения СФР по Ростовской области. Уточняется, что для выходящих на пенсию после 1 января 2026 года все периоды будут засчитаны автоматически.

Константин Соловьев