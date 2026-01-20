Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Лавров: европейская элита перечеркивает идею Трампа по миру на Украине

Группа европейских элит категорически перечеркивает идею президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, речь идет об инициативе, которая обсуждалась и была поддержана РФ на переговорах в Анкоридже на Аляске в августе 2025 года.

«Они (европейские страны.— "Ъ") не хотят никаких окончательных итогов. И Зеленский об этом говорит»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. Кого конкретно министр относит к «европейским элитам», он не уточнил.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Анкоридже 15 августа 2025 года. Основной темой саммита было урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Переговоры продолжались около 2,5 часов. Оба президента назвали беседу конструктивной, но конкретных договоренностей стороны не достигли.

На прошлой неделе президент США заявил, что Владимир Путин готов завершить военные действия на Украине, но этому препятствует Киев. Bloomberg сообщало, что в январе спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер намерены посетить Москву. По данным агентства, они планируют провести встречу с президентом России для того, чтобы передать ему обновленную версию мирного плана по Украине.

Подробности — в материале «Ъ» «Дух Анкориджа затерялся в Европе».

