Дух Анкориджа затерялся в Европе

Москва приступила к изучению нового плана президента Трампа по Украине, выработанного по итогам встречи представителей США с «коалицией желающих» в Париже 6 января. Новая версия плана, переданного спецпредставителю президента РФ Кириллу Дмитриеву, строится вокруг идеи Фонда восстановления Украины, но оставляет без ответа вопросы о территориях и гарантиях безопасности. Киев и его союзники рассчитывают использовать наметившееся после событий в Венесуэле охлаждение отношений США и России, чтобы подтолкнуть Трампа к усилению давления на Москву, где начинают сомневаться в верности Вашингтона «духу Анкориджа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи «коалиции желающих» в Париже, 6 января

Новые заявления президента Трампа по украинскому конфликту, а также эскалация в связи с действиями США в Венесуэле и захватом танкера под флагом России внесли дополнительную неопределенность в российско-американские отношения и будущее украинского урегулирования.

Комментируя 9 января ход переговоров по Украине на встрече с главами американских нефтяных компаний, Трамп заявил: «Я думаю, что в итоге мы это урегулируем. Жаль, что мы не смогли сделать это быстрее». Говоря об отношениях с президентом Путиным, он сообщил, что эти отношения «всегда были отличными», но тут же добавил, что он «очень разочарован».

Президент США не видит ничего страшного и в том, что Вашингтон продолжает зарабатывать на продаже странам НАТО оружия для Киева. «Мы не теряем денег, мы зарабатываем много денег, потому что продаем военное оборудование, которое они потом, вероятно, отдают Украине»,— заявил Трамп.

Ранее Россия неоднократно предупреждала, что поставки вооружений Украине препятствуют украинскому урегулированию.

Еще одним знаковым событием стало нежелание Вашингтона признать факт украинской атаки комплекса зданий резиденции президента Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря. Американская сторона не изменила свою позицию и после того, как начальник Главного разведывательного управления Генштаба России Игорь Костюков 1 января передал представителю военного атташе посольства США материалы с расшифрованными данными маршрута полета украинских дронов и уцелевший контроллер одного из сбитых беспилотников.

Новым раздражителем в российско-американских отношениях стали и планы президента Трампа взять под американский контроль нефтяные ресурсы Венесуэлы и тем самым обнулить результаты долгосрочного сотрудничества Москвы и Каракаса в энергетическом секторе.

«Я сказал Китаю и России: "Мы с вами очень хорошо ладим. Но мы не хотим, чтобы вы были там"»,— признал Трамп на встрече с главами нефтяных компаний США. Кроме того, он объяснил планы взять под контроль Гренландию якобы существующей угрозой со стороны России и Китая.

«Мы собираемся что-то предпринять в Гренландии, хотят они этого или нет, потому что, если мы этого не сделаем, Гренландию возьмут под контроль Россия или Китай, а мы не собираемся иметь Россию или Китай в качестве соседа»,— заявил глава Белого дома.

Ранее в интервью телеканалу Fox News президент Трамп также подтвердил информацию сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о том, что он готов поддержать подготовленный в Сенате США законопроект об усилении санкций против России. Впрочем, при этом он все же выразил надежду на то, что ему «не придется его использовать».

Как отмечают со ссылкой на свои источники ведущие американские СМИ, после событий в Венесуэле позиции сторонников жесткого курса по отношению к России и отходу от прошлогоднего курса спецпосланника президента Стивена Уиткоффа в администрации США заметно усилились.

Комментируя последние заявления из Вашингтона, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение о том, что американская сторона продолжит давление на Москву, стремясь навязать ей неприемлемые условия по вопросам гарантий безопасности и территорий на Украине. «Тут все ясно, и иллюзий никаких. Санкционная политика США продолжится при любой погоде»,— написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. «Неприятно. Ничего нового. Но выстоим и в этот раз»,— добавил он.

Размыванию «духа Анкориджа» в российско-американских отношениях, возникшего после саммита президентов Путина и Трампа на Аляске 15–16 августа прошлого года, способствовала и последняя встреча «коалиции желающих» 6 января в Париже.

По итогам встречи, в которой участвовали лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Канады, а также президент Зеленский и главные американские переговорщики по Украине Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, была принята декларация. В ней говорится о намерении сформировать многонациональные военные силы, которые могут быть направлены на Украину после завершения конфликта, а также о готовности продолжать долгосрочную поддержку ВСУ.

Как заявил по итогам встречи в Париже британский премьер Кир Стармер, после окончания конфликта Великобритания и Франция намерены создать военные хабы по всей Украине и построить склады вооружений и боевой техники на ее территории.

В свою очередь, как сообщила газета Le Parisien, президент Франции Эмманюэль Макрон 8 января встретился с руководителями парламентских партий страны, чтобы обсудить с ними инициативу по направлению военных на Украину.

По данным газеты, эта инициатива предусматривает участие 6 тыс. французских военнослужащих в составе контингента из 10 тыс. человек вместе с ВС Великобритании. Командование этими силами должно разместиться в Мон-Валерьене под Парижем.

Кроме того, на встрече с ведущими французскими политиками президент Макрон сообщил о том, что европейцам якобы удалось «добиться существенного прогресса» в вопросе обеспечения поддержки этих сил со стороны США.

Насколько достоверны утверждения французского лидера, остается неясным. По итогам встречи в Париже спецпосланник Уиткофф в самом деле заявил о «значительном прогрессе» по нескольким направлениям работы, включая рамочную программу гарантий безопасности и план развития Украины.

Однако при этом американские представители в Париже не поставили свои подписи под декларацией лидеров Великобритании, Франции и Украины о намерении разместить на Украине союзников, против чего категорически возражает Москва.

Еще большую неясность в ситуацию внесло заявление Стивена Уиткоффа о том, что США уже ведут работу по созданию Фонда восстановления Украины, объем которого, предположительно, может составить $800 млрд.

«Украинцы представили новый счет. На этот раз на сумму $800 млрд. Именно столько им понадобится в течение следующих десяти лет, чтобы обеспечить функционирование своей страны. Ошеломляющая сумма. Это почти в четыре раза больше годового ВВП Венгрии»,— выразил свое недоумение планами нового финансирования Украины венгерский премьер Виктор Орбан.

Как сообщают газета Le Monde и портал Axios, 7 января Париж посетил спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев, который встретился со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером для обсуждения новой версии плана Трампа. По информации американских СМИ, США ждут ответа Москвы до конца января.

Сергей Строкань