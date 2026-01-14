Bloomberg: Уиткофф и Кушнер планируют встретиться с Путиным в январе

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в ближайшее время планируют приехать в Москву. На переговорах с президентом России Владимиром Путиным они хотят предоставить последнюю версию мирного плана по Украине, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Уиткофф (слева) и Джаред Кушнер

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Стив Уиткофф (слева) и Джаред Кушнер

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

По словам собеседников агентства, встреча может пройти в январе, но окончательная дата не согласована. Источники отметили, что из-за нестабильной ситуации в Иране планы могут измениться.

Чиновник Белого дома не подтвердил, что встреча американских переговорщиков с Владимиром Путиным состоится. Неназванный источник Bloomberg отметил, что до сих пор остается неясным, насколько президент России заинтересован в этих переговорах.

2 декабря 2025 года Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встречались с Владимиром Путиным в Москве. В течение пяти часов стороны обсуждали пункты американского мирного плана, скорректированного после переговоров с Украиной. Российский президент назвал встречу «очень полезной», но уточнил, что по некоторым вопросам компромисс пока не найден.

Лусине Баласян