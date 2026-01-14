Bloomberg: Уиткофф и Кушнер планируют встретиться с Путиным в январе
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в ближайшее время планируют приехать в Москву. На переговорах с президентом России Владимиром Путиным они хотят предоставить последнюю версию мирного плана по Украине, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Стив Уиткофф (слева) и Джаред Кушнер
Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters
По словам собеседников агентства, встреча может пройти в январе, но окончательная дата не согласована. Источники отметили, что из-за нестабильной ситуации в Иране планы могут измениться.
Чиновник Белого дома не подтвердил, что встреча американских переговорщиков с Владимиром Путиным состоится. Неназванный источник Bloomberg отметил, что до сих пор остается неясным, насколько президент России заинтересован в этих переговорах.
2 декабря 2025 года Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встречались с Владимиром Путиным в Москве. В течение пяти часов стороны обсуждали пункты американского мирного плана, скорректированного после переговоров с Украиной. Российский президент назвал встречу «очень полезной», но уточнил, что по некоторым вопросам компромисс пока не найден.