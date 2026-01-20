Верховный суд подтвердил приговор жителю Крыма за поддержку терроризма

Верховный суд (ВС) России оставил без удовлетворения жалобу Экрема Мамедова (включен в перечень террористов и экстремистов), осужденного за содействие террористической деятельности. Преступление было совершено в июле — ноябре 2020 года на территории Республики Крым.

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился «Ъ-Кубань», в октябре 2024 года Южный окружной военный суд признал Экрема Мамедова виновным по ст.205.1 ч.1.1 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 8,5 лет. Первые два года срока осужденный проведет в тюрьме, а оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима.

В кассационной жалобе осужденный просил ВС изменить и снизить срок наказания, считая его чрезмерно суровым, указывая на формальный учет судом первой инстанции приведенных в приговоре смягчающих наказание обстоятельств. Однако Судебная коллегия ВС не нашла оснований для отмены или изменения приговора.

«В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Мамедова, суд признал наличие у него малолетних детей, явку с повинной, признание своей вины и раскаяние в содеянном, его положительные характеристики, оказание помощи отцу и своей сестре, являющихся инвалидами, неоднократное оказание благотворительной помощи участникам специальной военной операции и наличие благодарности за это»,— говорится в определении ВС.

Кроме того, согласно заключенному досудебному соглашению о сотрудничестве, Мамедов взял на себя обязательства признать вину в предъявленном ему обвинении в финансировании терроризма, дать правдивые признательные показания, активно содействовать следствию и пр. Именно совокупность указанных обстоятельств и занятая Мамедовым позиция по делу позволили суду назначить ему близкий к минимальному срок лишения свободы. Верховный суд отметил, что санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы, которое не применяется к виновным лицам, заключившим досудебное соглашение о сотрудничестве.

Наталья Решетняк