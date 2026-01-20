Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Бастрыкин хочет знать детали аварии двух автобусов в Ярославле

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту столкновения двух автобусов в Ярославле, в результате которого пострадали пятеро пассажиров. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

Кадры с места ДТП

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Авария произошла 18 января на проспекте Авиаторов. Как указывается в сообщении центра, водитель одного автобуса не уступил дорогу другому, который отъезжал от остановки. Одна пассажирка была госпитализирована.

Ярославский СК уже начал проверку, а теперь должен возбудить дело и доложить об установленных обстоятельствах господину Бастрыкину.

Алла Чижова

