Бастрыкин хочет знать детали аварии двух автобусов в Ярославле
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту столкновения двух автобусов в Ярославле, в результате которого пострадали пятеро пассажиров. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.
Кадры с места ДТП
Фото: соцсети
Авария произошла 18 января на проспекте Авиаторов. Как указывается в сообщении центра, водитель одного автобуса не уступил дорогу другому, который отъезжал от остановки. Одна пассажирка была госпитализирована.
Ярославский СК уже начал проверку, а теперь должен возбудить дело и доложить об установленных обстоятельствах господину Бастрыкину.