Список травмированных ХК «Локомотив» пополнился нападающим

В список травмированных игроков ярославского ХК «Локомотив» включен нападающий Степан Никулин. Соответствующая информация отражена на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Степан Никулин получил травму верхней части тела по ходу домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Шанхайских драконов» 17 января. В тот же день наставник команды Боб Хартли сообщил, что игрок выбыл на продолжительный срок.

В списке травмированных «Локомотива» уже месяц остается нападающий Егор Сурин. «Матч ТВ» сообщало, что нападающий сломал руку в ходе домашнего матча против омского «Авангарда» 20 декабря.