В Ростовской области строят 20 мостов и путепроводов на трассе М-4 «Дон»

В Ростовской области продолжается масштабная реконструкция федеральной трассы М-4 «Дон» на участке с 933-го по 1024-й км. Об этом сообщила министр транспорта региона Алена Беликова.

По словам министра, магистраль служит ключевым коридором для грузоперевозок, туризма и логистики гуманитарных грузов. «Масштабная реконструкция этого стратегически важного участка напрямую способствует повышению качества жизни и экономической связанности всех жителей нашего региона»,— отметила Беликова.

В настоящее время строители ведут работы на двадцати искусственных сооружениях — мостах и путепроводах. На пяти путепроводах и мосту через р. Аюта готовность составляет уже 70%. Работы проводятся с учетом высокой интенсивности движения, чтобы минимизировать задержки для автомобилистов.

Особое внимание уделено участку возле Каменска-Шахтинского. «Эта зона долгие годы оставалась одной из самых сложных и вызывала максимальное количество жалоб водителей. Здесь проходит не просто ремонт, а полноценная реконструкция с расширением до шести полос движения. Решение позволит значительно увеличить пропускную способность, снизить риск аварий и кардинально улучшить условия проезда по проблемному участку»,— пояснила госпожа Беликова.

И продолжила: «Обновление дорожной инфраструктуры станет вкладом в будущий комфорт и безопасность. Улучшение характеристик магистрали, входящей в международный коридор «Север — Юг», создаст надежную основу для социально-экономического развития южной части страны».

Валентина Любашенко